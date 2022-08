Fabian Ruiz al Psg, il retroscena: il Napoli non vuole fare sconti

L'affare tra Napoli e Paris per Fabian Ruiz in Francia non si sblocca e il motivo sarebbe da ricercare nelle volontà del club azzurro: secondo L'Equipe, infatti, il Napoli non sarebbe stato disposto in questi giorni ad abbassare le pretese per il centrocampista spagnolo oltre i 25 milioni di valutazione, cosa che potrebbe sbloccare l'affare.

Una cifra che non convince ancora i parigini: il Psg infatti vorrebbe risparmiare qualcosa in più visto che dovrebbe poi pagare anche a Navas una ricca buonuscita per permettergli l'accordo con il Napoli. Fabian, nel frattempo, vive da separato in casa ma sente telefonicamente ogni giorno gli agenti e Campos, dirigente parigino con cui ha da giorni l'accordo per il trasferimento.