Fabian al Psg, voci dalla Francia: Campos spazientito dal Napoli

Non si è ancora conclusa la lunga trattativa che potrebbe portare la prossima settimana Fabian Ruiz a vestire la maglia del Paris Saint Germain. Le parti lavorano da settimane per la buona riuscita dell'affare che vede coinvolto anche Keylor Navas, portiere oggetto del desiderio per il Napoli.

Secondo quanto racontato da L'Equipe, la dirigenza parigina sarebbe molto infastidita dal ritardo delle operazioni. Luis Campos - direttore sportivo del Psg - ha più volte provato a forzare la mano senza però riuscire ad accorciare le tempistiche dell'affare. Fabian e il Psg hanno già trovato l'accordo per un contratto di cinque anni diversi giorni fa.