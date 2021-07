Fabian Ruiz, il piano del Real: se va via Bale, tutto sull'azzurro

Anche il Real Madrid, in tempi di covid, deve fare i conti con le proprie casse. Carlo Ancelotti e il club spagnolo stanno pensando da settimane alle mosse di mercato di questa estate per rilanciare il club e tra le opzioni c'è anche il nome di Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo che l'allenatore del blancos conosce bene dopo l'anno e mezzo di Napoli.

Secondo quanto riportato dal portale Bernabeu Digital, c'è però una condizione da rispettare per poter affondare il colpo su Fabian: la cessione di Gareth Bale. Il gallese, dopo la stagione giocata con la maglia del Tottenham, è tornato in Spagna ma non sembra essere incedibile. Il club cercherà la migliore soluzione per la cessione, poi con il denaro incassato si lancerà sul mercato alla ricerca di rinforzi.