Relax in terra cilentana per il calciatore del Napoli, Fabian Ruiz. L'atleta spagnolo ha approfittato della domenica di riposo concessa dall'allenatore degli azzurri, Rino Gattuso, per concedersi qualche ora di riposo con la sua compagna lungo la costa cilentana. Il centrocampista del Napoli e della Nazionale spagnola è stato avvistato a Castellabate, nel centro storico, e ad Acciaroli, nel comune di Pollica, dove ieri sera ha cenato a base di pesce in un noto ristorante sul porto turistico. A “tradirlo” le storie di Instagram postate dalla sua fidanzata, dove si vede anche il panorama mozzafiato della location riservata, probabilmente nel comune di Montecorice, scelta dalla coppia per rilassarsi. Il calciatore azzurro, tra l'altro, è in queste ore al centro degli interessi del Barcellona che, nel caso non dovesse riusciere nell'interno di acquistare Pjanic, potrebbe dirottare proprio su Fabian Ruiz, e anche del Real Madrid che lo attenziona da tempo. Secondo il giornale spagnolo "Mundo Deportivo" se la proposta di rinnovo avanzata dal club partenopeo non sarà accettata, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis fisserà in 60 milioni di euro la cifra per cedere il giocatore. © RIPRODUZIONE RISERVATA