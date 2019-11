LEGGI ANCHE

Si è preso la scena anche in nazionale negli ultimi mesi, così in Spagna sono sempre più interessati ad un suo ritorno. Fabián Ruiz si prende la prima pagina di Mundo Deportivo, che inaugura questa settimana con un titolo poco fraintendibile: «Non rinnovano e aspettano il Barça». Il riferimento è sia al centrocampista del Napoli che a, il calciatore del Chelsea che è nel mirino del, esattamente come l'azzurro.Per il quotidiano spagnolo i due calciatori avrebbero fermato ogni trattativa per i possibili rinnovi con i club di appartenenza per poter aspettare il, interessato ad entrambi. Soprattutto, vista l'età e lo stile di gioco, un volto nuovo per un club che vuole rilanciarsi con un nuovo progetto il prossimo anno. E secondo gli spagnoli il calciatore ad oggi avrebbe fermato ogni trattativa per un rinnovo azzurro: il club di De Laurentiis spingeva per una nuova firma, con innalzamento dell'ingaggio e potenziale inserimento di una clausola rescissoria per lui.