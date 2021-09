Fabian, il momento super non basta: Luis Enrique lo esclude dalla Spagna

È uno dei protagonisti del Napoli in questo avvio di stagione, ma le prestazioni super di Fabian Ruiz evidentemente non bastano a convincere Luis Enrique: il ct della nazionale spagnola, infatti, non ha inserito il centrocampista azzurro tra i convocati della Spagna che affronterà le Final 4 di Nations League la prossima settimana. Esclusi dalla convocazione anche tutti gli altri spagnoli che giocano in Serie A.

🚨 OFICIAL | ¡¡Estos son los elegidos por @LUISENRIQUE21!!



23 jugadores conforman la CONVOCATORIA del técnico asturiano para la Final Four de la #NationsLeague.



🆚 La @SeFutbol se estrenará en semifinales contra Italia el miércoles 6 de octubre.



🙌🏻 ¡¡#VamosEspaña!! pic.twitter.com/XPHc8Xll4v — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 30, 2021