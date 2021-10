Fabian, Lucho spiega l'esclusione: «Cerco calciatori adatti al mio gioco»

In attesa di affrontare l'Italia questa sera nelle semifinali di Nations League, Luis Enrique prova a spiegare l'esclusione di alcuni calciatori spagnoli militanti in Serie A e protagonisti di un avvio importante. «Farei di tutto per parlare di chi non è in nazionale, ma non è giusto» ha detto subito il Ct spagnolo rispondendo alla domanda su Luis Alberto, Brahim Diaz e il napoletano Fabian Ruiz.

«Tutti e tre stanno facendo benissimo, Fabian è venuto in Nazionale tante volte anche durante la mia gestione. Ma non è giusto dire pubblicamente ciò che non mi piace dei singoli giocatori, il mio compito è trovare i giocatori più adatti al mio stile di gioco e tutti e tre possono tornare in Nazionale. Tutti e tre potranno tornare ma poi io devo scegliere» ha chiosato Luis Enrique.