Fabian Ruiz, allarme dalla Spagna: dopo l'Europeo anche le Olimpiadi?

Nell'estate del Napoli scatta l'allarme anche per Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è oggi in ritiro con la nazionale di Luis Enrique e disputerà il primo Europeo della sua carriera, ma dopo il torneo internazionale potrebbe anche essere inserito nella lista di fuoriquota della Spagna per le prossime Olimpiadi in programma ad agosto in Giappone.

Secondo quanto riportato da Marca, infatti, il nome di Fabian è nella lista del ct spagnolo dell'Under 21 Luis de la Fuente tra gli opzionabili per i Giochi Olimpici. Un doppio impegno che proverebbe il centrocampista del Napoli alla fine di una stagione già di per sé logorante e che lo riporterebbe in azzurro solo a un passo dall'inizio della nuova stagione. Il club di De Laurentiis resterà vigile sulla situazione e potrà anche negare la partecipazione al calciatore.