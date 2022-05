Fabian Ruiz, un cecchino dal limite: sei gol, nessuno come lui in Serie A

Ennesimo riconoscimento al termine di una grande stagione per Fabián Ruiz: il centrocampista spagnolo è il calciatore che ha segnato più di tutti da fuori area in questo campionato: 6 reti sulle 7 complessive di quest'anno. Inoltre, come confermato dal club azzurro, il centrocampista del Napoli è primo per media passaggi riusciti nei 90 minuti tra i giocatori con almeno 20 presenze (74). Anche per questo, Fabian è stato inserito nei top 11 Opta della stagione.

XI - Qui la Top XI del campionato di Serie A 2021/22 basata sui dati Opta. Sublime.#SerieA #OptaTopXI pic.twitter.com/F4B62zjNaT — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) May 23, 2022