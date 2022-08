Fabian Ruiz, addio al Napoli: lo spagnolo va al Psg

Una trattativa durata settimane che ora è realtà: Fabian Ruiz lascia il Napoli dopo quattro anni di appartenenza all'azzurro e si trasferisce in Francia: come confermato dal club di De Laurentiis, lo spagnolo ha trovato l'accordo con il Paris Sai t Germain e sarà in Ligue 1 a titolo definitivo.

Una cessione forzata per il Napoli vista la volontà del calciatore di non rinnovare un contratto in scadenza tra un anno: il Club azzurro incasserà in ogni caso dalla sua partenza più di 20 milioni di euro, comunque meno dei 30 che erano stati spesi nel 2018 per acquistarlo dal Betis.