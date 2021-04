Fabian si carica per la Lazio: «Per oggi, allenamento finito»

Si avvicina la sfida alla Lazio, una partita che per il Napoli dirà la verità sulle possibilità di corsa alla zona Champions League. Tra i protagonisti del match di giovedì sera ci sarà anche Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo che ha condiviso oggi alcune immagini del lavoro: «...e l'allenamento è finito per oggi» ha scritto l'azzurro che ha condiviso alcune foto in palestra dopo l'allenamento sul campo.

LEGGI ANCHE Superlega-Napoli, ADL allo scoperto: «JP chi? Io stanotte dormivo»