Non una serata memorabile per Fabian Ruiz e la Spagna nel match di Nations League contro la Svizzera. Le Furie Rosse riescono a pareggiare la gara solo nel finale per un 1-1 che non soddisfa nessuno: la nazionale spagnola resta al secondo posto nella mini classifica del Girone A ad un punto di distanza dalla Germania - che ha battuto l'Ucraina 3-1 - in attesa della sfida decisiva contro i tedeschi. Il centrocampista del Napoli è stato sostituito in avvio di ripresa

Brutta sconfitta per il Portogallo di Mario Rui: il terzino azzurro ha visto dalla panchina i compagni sconfitti nel testa atesta contro la Francia di Griezmann. Il gol decisivo è di Kante, in apertira di secondo tempo. Vittoria per Lozano e il Messico nell'amichevole giocata in Austria contro la Corea del Sud: il Chucky è rimasto in campo per 83 minuti.

