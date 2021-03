Fabian sul taccuino delle big: Real, Barça e Atletico alla finestra

Real Madrid, ma anche Barcellona e Atletico Madrid. Le tre grandi di Spagna convengono sul valore di Fabian Ruiz e restano attente alla situazione. Secondo quanto riportato da AS in Spagna, infatti, il centrocampista spagnolo del Napoli è sulla lista delle grandi di Liga, pronte ad approfittarne il prossimo anno se il club azzurro dovesse mettere all'ordine del giorno la sua cessione.

La possibilità di vederlo lontano da Napoli c'è: il suo contratto scade nel 2023 ma nessun approccio per il rinnovo è andato fin qui a buon fine, soprattutto il club azzurro potrebbe vendere in caso di mancato arrivo nella prossima Champions League. L'assenza di una clausola rescissoria nel suo accordo con gli azzurri fa sì che sia ancora De Laurentiis ad avere il coltello dalla parte del manico. Anche il Paris Saint Germain segue Fabian con interesse nel caso in cui non dovesse fare ritorno in patria.