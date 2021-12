Fabian verso il rientro... con Bella: «Segue il recupero da vicino»

Non ci sarà tra i convocati di oggi per la sfida all'Empoli, ma con ogni probabilità Fabian Ruiz sarà presente per il big match della prossima domenica a Milano contro il Milan. Lo spagnolo continua nella tabella di marcia per il recupero allenandosi a Castel Volturno e anche a casa, ma tra le mura domestiche ha un personal trainer speciale: «Bella segue il mio recupero da vicino» ha scherzato Fabian sui social mostrando le immagini dei suoi allenamenti casalinghi coadiuvati dal labrador che vive con lui e la compagna.