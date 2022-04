Fair Play Uefa: il Napoli deve tagliare il 44% degli ingaggi dei giocatori

Due stagioni di tempo per adattarsi, poi non ci sarà più tempo. La Uefa ha varato ieri il nuovo Fair Play Finanziario, quell'insieme di norme che dovrebbero aiutare - almeno sulla carta - i club a prevenire le difficoltà economiche registrate già negli ultimi esercizi di bilancio in tutta Europa anche a causa dell'improvvisa pandemia che ha messo a dura prova le società. In sostanza, il cambiamento più importante riguarda i costi legati alle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati