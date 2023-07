Chi vuole Osimhen deve versare 200 milioni, è stato chiaro De Laurentiis sulla cifra necessaria per poter intavolare una trattativa per la cessione dell'attaccante nigeriano. E sull'argomento si è espresso anche Spalletti che lo ha allenato in questi due anni a Napoli. «Se De Laurentiis troverà qualcuno disposto a tirare fuori 200 milioni per Osimhen? Non lo so, se però si va indietro al suo valore forse non bastano quei 200 milioni!», ha detto il tecnico dello scudetto in occasione del premio Sportilia e ha aggiunto. «La società ha fatto un grandissimo lavoro, il consiglio che do è di lasciare lavorare Garcia».

Le big europee sono state frenate dalla richiesta di De Laurentiis per Osimhen: resta in corsa il Psg che però finora non ha inteso spingersi su questa cifra e per l'attacco potrebbe anche puntare su Kane, che piace anche al Bayern Monaco, o Vlahovic. L'attaccante nigeriano la prossima settimana sarà in ritiro a Dimaro, riabbraccerà i compagni e si rimetterà al lavoro. E il presidente De Laurentiis con lui e il suo agente Calenda potrà riprendere il discorso del rinnovo con il prolungamento dell'accordo attuale dal 2025 al 2027.

Sabato è l'ultimo giorno del pagamento della clausola rescissoria per Kim, il Bayern Monaco sta ultimando la procedura prima dell'annuncio dell'acquisto del difensore sudcoreano. E il Napoli è al lavoro per il suo sostituto, in rialzo le quotazioni dell'inglese Kilman del Wolverhampton: da trovare la quadratura del cerchio tra i due club sull'accordo. Ora è lui il favorito, anche perchè Itakura va verso la permanenza al Borussia Monchengladbach che è intenzionato a non cedere nessuno. L'altro profilo ai primi posti della lista di preferenze, Le Normand, costa troppo, 50 milioni, l'entità della cifra della clausola rescissoria da versare alla Real Sociedad. In arrivo dal Verona il terzino destro Faraoni che sarà il vice di Di Lorenzo, il giovane Zanoli andrà in prestito al Genoa. Passi avanti per il portiere Caprile del Bari che verrebbe girato all'Empoli.

Il polacco è in scadenza 2024, per lui si è mosso in maniera forte l'Al Ahly, club arabo ha pronto un maxi ingaggio da 12 milioni a stagione per tre anni. Si attendono sviluppi della trattativa con l'offerta al Napoli (cifra tra i 20 e i 25 milioni). E c'è sempre in corsa la Lazio che punta su di lui per la sostituzione di Milinkovic Savic che giocherà in Arabia Saudita all'Al-Hilal. Se il polacco andasse via il Napoli dovrebbe stringere per il sostituto: le due idee principali restano quelle di Samardzic dell'Udinese e Gabri Veiga del Celta Vigo. Seguito anche Tousart del Hertha Berlino, club tedesco che è interessato a Demme, scambio possibile. E il Napoli segue anche Maxime Lopez del Sassuolo: dipenderà dal numero di uscite a centrocampo, certa per il momento è solo quella di Ndombele che non è stato riscattato dal Tottenham.

Club arabi si sono mossi anche per Lozano, che interessa anche a club turchi e in Premier League. Si attende quella che sarà la decisione dell'attaccante messicano che finora non ha rinnovato con il Napoli. Nel caso di una sua cessione per la sua sostituzione c'è in corsa lo svedese Karlsson, esterno d'attacco dell'Az, un'altra idea può essere quella del kosovaro Zhegrova del Lille.