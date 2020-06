LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sarà mezzogiorno di fuoco, ma in ogni caso a via Allegri oggi si consumerà un imbarazzante Consiglio federale in cui bisognerà di nuovo tornare a discutere di argomenti già affrontati, ovvero il destino dei campionati in caso di stop per Covid-19. La mossa della serie A di voler bloccare le retrocessioni sarà rispedita al mittente. Magari, ma questo lo decideranno questa mattina Gravina e il suo vicario Sibilia, non verrà neppure portata ai voti. In ogni caso non è destinata a passare (al momento non ci sono componenti che si sono schierate con la serie A), ma la vicenda tornerà a sollevare in ogni caso il solito coro di chi sostiene che la Lega di A, la Confindustria del calcio, non è possibile che conti meno della Lega Dilettanti come peso politico. Insomma, prepariamoci alla solita litania di qualche presidente che si ritroverà a dover fare i conti con il rischio di finire in serie B.Tutta colpa di un modello italiano sulla quarantena che si fa fatica a comprendere con l'attuale curva di contagio: un solo positivo sia pure asintomatico, costringe l'intera squadra all'isolamento per 14 giorni. Mandando in tilt tutto il campionato. In due settimane bisogna convincere il ministro della Salute Speranza e il Cts che la strada da seguire è il sistema tedesco, ovvero solo il giocatore va in quarantena mentre gli altri vanno avanti (dopo i controlli e i tamponi). Tant'è, al momento la norma questo dice e il presidente Gravina ha chiarito che le squadre che dovessero nascondere casi di positività al virus saranno escluse dai vari campionati., ovvero di chi temendo la retrocessione, dovesse comunicare falsi positivi pur di fermare il campionato. La Figc ha già studiato una soluzione di questo genere ma deve quantificare le sanzioni: le multe salate non bastano, servono punti di penalizzazione (si pensa almeno 10) e in questo caso la radiazione del medico che ha attestato il falso. Il timore dei furbetti e delle positività tirate fuori a tavolino è più forte che mai. Oggi Gravina è intenzionato seriamente ad affrontare la questione, magari già stabilendo le sanzioni., il patron del Genoa, pur avendo votato assieme ad altri 15 presidenti il blocco delle retrocessioni, è pessimista. «Prevedo che la nostra richiesta non venga presa in considerazione, è una proposta ma la Federazione avrà le autonomie per decidere. Noi abbiamo intenzione di concludere il campionato, il nocciolo della questione sta nel fatto di modificare la legge sulla quarantena di 14 giorni per tutta la squadra se viene fuori un nuovo positivo al Covid-19». In ogni caso, al di là del pensiero di Preziosi, si dovesse invece andare al voto sulla questione algoritmo, la serie B prepara una battaglia. E se dovesse (difficile ma non impossibile) passare il blocco delle retrocessioni non è escluso che, nonostante una mutualità che di fatto fa sì che la Lega di A sostenga economicamente la serie B, molti club (il Benevento per primo) si rifiutino di tornare a giocare. D'altronde, qui gli egoismi sono all'ordine del giorno: nell'ultima assemblea di Lega è stata bocciata una proposta di, presidente del Cagliari, che ha proposto in caso di un nuovo stop al campionato di limitare a 2 le retrocessioni, consentendo comunque alle prime due della B di essere promosse.Con i voti contrari della Serie A, l'algoritmo per decidere, in caso di stop, quali squadre dovranno essere promosse e quali dovranno invece retrocedere, verrà salvato. Oggi, però, per esempio, potrà essere detto a chiare lettere che in caso di interruzioni, lo scudetto non sarà assegnato. Che è poi anche l'auspicio di Gravina che lo ha candidamente ammesso nell'intervista al Mattino della settimana scorsa. E su questo punto, è d'accordo anche la Juventus. L'algoritmo non consentirà di cucirsi il tricolore, ma deciderà chi va in Champions e chi in Europa League. Il Napoli, lo ricordiamo, si è astenuto quando si è trattato di votare questa mozione venerdì scorso in Lega. E con il Napoli anche la Lazio di Lotito. Il patron laziale, però, oggi sarà costretto a portare avanti la tesi approvata dalla Lega. Anche se non sostenuta da lui. «Chiediamo che chi, in Consiglio federale, è in conflitto di interesse, si astenga dal votare», sbotta il sindaco di Benevento,. In ogni caso, oggi vedremo se l'asse Dal Pino-Gravina che ha consentito la ripresa del campionato reggerà ancora. E comunque, decisivo sarà ancora una volta il sostegno totale di Sibilia con i suoi 6 voti. Le elezioni per la presidenza della Federcalcio sono vicine e il numero uno della Lega Dilettanti prepara la sua scalata. C'è molto di più - a quanto pare - di una semplice intesa con Gravina per la successione. Intanto la Uefa si prepara - che ribadisce il 2 agosto la chiusura dei campionati nazionali - il 17 giugno ad annunciare la sede di Lisbona come città che ospiterà la fase finale della Champions. A quanto pare, anche il ritorno degli ottavi tra Barcellona e Napoli dovrebbe giocarsi a Lisbona. Ovviamente a porte chiuse. Come Napoli-Inter di sabato sera che la Rai fa sapere inizierà alle 20,45.