«Il calcio ha dei problemi grandissimi, speriamo che si riesca a finire il campionato perché altrimenti non ci sarebbero più i soldi degli sponsor e delle tv». Corrado Ferlaino va al sodo e nella sua intervista ai microfoni della Domenica Sportiva si augura che questo calcio italiano possa trovare le risorse per rialzarsi dopo tanti mesi di difficoltà.

«Gravina è un grande personaggio, io spero che la sua preparazione riesca a far superare questa crisi del calcio italiano» ha aggiunto. «Il protocollo è perfetto, ma in Italia ci sono trentuno Asl, quindi alla fine ognuno fa quello che vuole». Ancora vivo il caos Juve-Napoli: «Forse hanno sbagliato tutti o nessuno: Agnelli ha sbagliato a fare quell’intervista, i suoi illustri avi non l'avrebbero mai fatta. Con Ferlaino e Boniperti presidenti sicuramente quella partita si sarebbe giocata».

