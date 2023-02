Napoli, malore per l'ex presidente Ferlaino: «Ricoverato ma sta meglio»

Apprensione per l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino colpito oggi da un malore.

L'imprenditore che portò in azzurro Diego Armando Maradona è stato ricoverato al Fatebenefratelli ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Ferlaino si sarebbe già ristabilito in attesa di tornare a casa.

Da parte di tutta la città, sui social, non sono mancati i messaggi di affetto e di auguri di completa guarigione a colui che, fino a questo momento, ha portato due scudetti e una coppa Uefa nella bacheca azzurra.