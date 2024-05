Diciassette maggio 1989, uno dei giorni più belli della sua vita. «La notte della conquista della Coppa Uefa a Stoccarda, sono passati trentacinque anni ma ricordo tutto benissimo. A cominciare dall'emozione che regalarono a me e ai giocatori quelle migliaia di emigrati italiani che allo stadio sventolavano le bandiere dell'Italia e del Napoli». Corrado Ferlaino è nato il 18 maggio del 1931, i 93 anni sono tutt'altro un peso per il Presidente dei due scudetti e della Coppa. E ovviamente del colpo Maradona, messo a segno giusto quarant'anni fa con il supporto del dg Antonio Juliano e di alcuni importanti esponenti del consiglio d'amministrazione, in prima fila Dino Celentano, amici carissimi scomparsi.

Proprio in questi giorni, quarant'anni fa, si iniziò a parlare di Maradona, il 23enne talento del Barcellona che aveva deciso di chiudere col club blaugrana perché la piazza era diventata per lui ostile. Come nacque quella idea? Ferlaino lo ha rivelato recentemente ad alcuni amici. «Da una mia battuta a Zurigo». Era il 22 maggio dell'84, un'amichevole di prestigio tra Italia e Germania Ovest organizzata dalla Fifa a due anni dalla finale mondiale vinta dagli azzurri a Madrid. Ferlaino era stato invitato dalla Federcalcio, per lui si sarebbero presto aperte le porte del Palazzo grazie anche all'amico Carlo de Gaudio. Il presidente federale Federico Sordillo, grande avvocato del Foro di Milano con origini avellinesi, fece una battuta davanti ai giornalisti: «Corrado, chi compri per il Napoli?». E l'ingegnere, scampato per il secondo anno consecutivo a una retrocessione: «Magari Maradona». Magari Maradona. Il sogno che diventò realtà grazie al lavoro che Ferlaino e Juliano portarono avanti per 55 estenuanti e appassionati giorni tra Barcellona e Napoli.

Ferlaino ha fatto tanto per la storia del Napoli, vincendo il primo scudetto nel 1987. Ma non si sorprende quando oggi i tifosi lo indicano ai figli dicendo: «Questo è l'uomo che ha portato Maradona a Napoli». Perché Maradona cambiò la storia di Napoli.