«La partita più bella della mia vita? L'ho sentita alla radio e la radiocronaca la faceva proprio lei». Così Corrado Ferlaino, presidente del Napoli dei due scudetti, alla presentazione del libro dell'ex inviato della Rai Salvatore Biazzo «Grazie Ameri a te Valenti», scritto a cinquant'anni dalla prima puntata di «90° Minuto» per Guida Editori.



La partita era quella del 22 aprile '90 a Bologna, decisiva per la conquista del secondo titolo da parte del Napoli. Ha ricordato l'ingegnere nella sala del Bar Gambrinus: «Andai via alla fine del primo tempo. Accendevo e spegnevo la radio, ascoltando la cronaca di Biazzo dallo stadio Dall'Ara. Quando finì con la nostra vittoria per 4-2 tornai di corsa allo stadio rischiando di investire cinque o sei tifosi che stavano uscendo. Quella domenica il Milan fu sconfitto a Verona perché perse la testa in una partita arbitrata da un siciliano, Lo Bello». Che, come ha ricordato Biazzo, espulse tre rossoneri e Sacchi. E Ferlaino, a distanza di trent'anni, ha rivelato: «E cosa doveva fare? Gli sputarono addosso». Lo sputo a Lo Bello fu del primo tre espulsi, Rijkaard (gli altri furono Van Basten e Costacurta). Ultimo aggiornamento: 12:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA