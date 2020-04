© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una esperienza breve ma intensa quella di Federico Fernandez a Napoli. L'argentino oggi è in Inghilterra ma si è divertito a ricordare alcuni momenti della sua vita napoletana: «È stato facile per me ambientarmi in città, sono argentino e se dici di essere argentino atutti ti trattano bene perché ancora ricordano quello che Maradona ha fatto in azzurro, per loro è una leggenda».LEGGI ANCHE Napoli, la stella arriva dalla Ligue1: 60 milioni pronti per Osimhen Un rapporto di rispetto verso Napoli e i napoletani. «Sono i tifosi più pazzi mai visti nella mia carriera» - ha aggiuntoa TalkSports - «Devo ringraziareche mi ha portato qui, dopo Napoli volevo giocare in Premier League e ci sono riuscito».