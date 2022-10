Ferrara vola in Argentina: «Il mio cuore per Maradona»

Ciro Ferrara è partito per Buenos Aires. Un viaggio per rendere omaggio al vecchio amico Diego Armando Maradona, sepolto dal 26 novembre 2020 nel cimitero Jardin Bella Vista. L'ex campione azzurro ne ha dato notizia con un post su Instagram («Sto salendo su un aereo. Volo a Buenos Aires, per la prima volta da quando hai lasciato questo mondo. Adesso mi sento pronto. Vengo a salutarti dove mai avrei voluto trovarti. Ben piegata, ho messo in valigia tutta la mia tristezza»), allegando la foto della dedica per Maradona sul libro che aveva scritto nell'autunno 2020, in occasione dei sessant'anni di Diego.