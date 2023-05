Festa della mamma, gli auguri dei De Laurentiis

In occasione della festa della mamma, è spuntata sui social una vecchia foto di famiglia dei De Laurentiis: a pubblicarla in rete è stato Luigi, patron del Bari, che dal suo Instagram ha svelato ai fan lo scatto con papà Aurelio e ovviamente mamma Jacqueline: «Auguri a tutte le mamme» il messaggio del patron biancorosso, che nella foto posa anche insieme ai fratelli Edo e Valentina, oggi entrambi nella dirigenza del Napoli. Anche il club azzurro, via social, ha voluto celebrare la giornata dedicata a tutte le mamme.