Un dream team praticamente quasi tutto Made in Napoli per rendere il cerimoniale della consegna della coppa dello scudetto diversa dal passato. Le stelle dello spettacolo partenopeo renderanno omaggio al Napoli campione d'Italia. Con Nino D'Angelo che canterà, dal vivo allo stadio Maradona per la prima volta, quello che De Laurentiis ha promesso sarà l'inno del prossimo anno, da far suonare prima delle gare: “Napoli, quei ragazzi della Curva B”. Una hit che è vecchia di 35 anni e più ma che viene cantata anche adesso dai ragazzini. E allora eccolo De Laurentiis che da un mese e più con Gigi D'Alessio è alle prese con l'allestimento dello show che andrà in scena a Fuorigrotta, per i 54mila presenti sugli spalti e il milione e più di tifosi che tra le varie piazze della città e della provincia, decideranno di trascorrere insieme delle ore che sanno di storia. In più la diretta su Rai2 a partire dalle ore 21, subito dopo la partita con la Sampdoria. E con Dazn che ha concesso che il secondo tempo della partita fosse disponibile in chiaro proprio sui tanti maxi-schermi che sono stati allestiti («in via del tutto eccezionale», chiariscono). Per i calciatori l'ultimo atto della stagione: poi, dopo la festa, ci sarà lo sciogliete le righe. La trasferta coreana è saltata per la gioia degli azzurri che questo fuori programma lo stavano mandando giù con grossa fatica. Miglior premio non potevano averlo: da domani e fino ad almeno il 10 luglio saranno in vacanza. La data della ripresa dipenderà anche da nuovo tecnico, ma partendo per Dimaro-Folgarida il 14 luglio, la squadra si ritroverà tra una quarantina di giorni.

L'entusiasmo è alle stelle: da tre giorni ci sono anche poliziotti e carabinieri all'esterno del centro tecnico di Castel Volturno per gestire i tifosi che cercano l'abbraccio con i calciatori, fermando le auto e rischiando anche di essere investiti. La festa è qui, stasera. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Perché De Laurentiis ha voluto nella notte della storia avere al suo fianco i big napoletani per rendere omaggio anche alla storia artistica della città. E così, oltre a Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo, lo spettacolo condotto da Stefano De Martino, darà spazio ad Alessandro Siani, Tullio De Piscopo, Enzo Avitabile, poi il cast della serie “Mare fuori”, Arisa, Sal Da Vinci, Clementino, Biagio Izzo. Tra gli ospiti, Giorgio Armani che ha sposato la partnership con il Napoli, firmando per la prima volta delle maglie di calcio. Musica e divertimento, ma poi anche il rito della consegna della coppa dello scudetto (che è stata fabbricata ad Avellino, dalla Iaco Group della famiglia Iacovacci) da parte del presidente della Lega Calcio, Lorenzo Casini. A premiare i campioni d'Italia anche l'amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, che consegnerà una medaglia d'oro a tutti i calciatori e all'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Il capitano Giovanni Di Lorenzo salirà per ultimo per alzare poi il trofeo. Gli appassionati che inquadreranno il QR code durante la diretta Dazn potranno, in modo virtuale, entrare direttamente in campo e vivere un'esperienza immersiva a 360 gradi grazie alle speciali Tim Cam 5G presenti a bordo campo Sul terreno di gioco, per il cerimoniale che ha comunque delle maglie assai larghe, i calciatori porteranno con sé figli e mogli. Un momento speciale, in cui tantissimi papà potranno far riposare la memoria e non tornare più così indietro negli anni, a quel 1990 e quel trionfo con Maradona ancora in campo. Tutto grazie a questa squadra che è partita senza i riflettori puntati addosso e con la voglia di stupire. Tra gli ospiti anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina.