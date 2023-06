Il gesto di Simeone ha fatto il giro del mondo ed emozionato i tifosi di Diego, napoletani e argentini. Il Cholito ha inviato un bacio verso il lato sinistro della tribuna. Dedicato a due donne. Carolina Baldini, sua madre, e Claudia Villafane, la ex moglie di Diego, che si è presentata nello stadio dedicato al Pibe de Oro con una delle ultime maglie indossate dal Diez, ultima stagione 1990-1991, con lo scudetto sul petto.

Claudia ha postato una foto da Posillipo con la maglia rossa, ricordando di essere tornata dopo 12 anni qui, in una città dove è stata molto felice. E ha concluso il messaggio sui social: «Grazie Napoli per tutto l'amore». Un amore ampiamente contraccambiato. Claudia ha assistito alla partita seduta accanto alla mamma del Cholito, emozionata perché suo figlio ha concluso con una rete spettacolare la magica stagione del Napoli.

Simeone e Maradona sono stati compagni non soltanto nella Seleccion ma anche nel Siviglia, ultima tappa del viaggio calcistico europeo di Diego nel 1992. E il Cholito, pur non avendo il posto assicurato, ha deciso di accettare Napoli per giocare la Champions e provare a vincere lo scudetto nello stadio dedicato al suo mito. Missione compiuta. Sotto gli occhi della madre e di Claudia.