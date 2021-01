Una vittoria che dà morale e fiducia quella della Fiorentina in questo pomeriggio di Serie A. I viola, trascinati anche da José Maria Callejon, sono attesi tra sette giorni dalla trasferta allo Stadio Maradona. «Ci meritiamo questa vittoria. Nel calcio si vive di risultati, ora ci alleniamo ancora bene e continuaimo così» ha detto lo spagnolo.

«Sono contento perché era un periodo particolare per me, ho fatto qualche panchina ma ho continuato a lavorare» ha detto Callejon a Sky. «Ho fiducia in me stesso e ho continuato a lavorare. Sono contento per la mia prestazione e anche per quella della squadra. Adesso tornerò a Napoli, sarà emozionante ritrovare la squadra e quello stadio. Sono stato in azzurro per sette anni ma voglio vincere».

