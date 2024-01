Fiorentina-Napoli 0-3, Gollini abbraccia Zerbin: «Un professionista, felice per lui»

«Siamo molto felici, è una bella iniezione di fiducia. Per tanti qui è stata la prima volta, siamo felici di questo traguardo, speriamo di proseguire con questo entusiasmo» Queste le parole di Pierluigi Gollini, portiere azzurro titolare nella semifinale di Supercoppa Italiana Fiorentina-Napoli «Siamo tutti felici, anche per Zerbin che è un bravissimo professionista, così come per l'allenatore e per i tifosi».

«Un riscatto? Qualcuno deve stare in panchina per forza, nel Napoli ci deve giocare gente che accetta di stare in panchina. Sappiamo che il Napoli è una piazza molto calda, ma nonostante i risultati lo spirito non è mai cambiato» ha continuato in conferenza Gollini «Non c'è tanto da accettare quando si parla di moduli, siamo tutti dei professionisti.

Il nostro dovere è essere allenabili. Sta nel nostro compito e lavoro dare il massimo. Siamo stati molto solidi stasera, non abbiamo preso gol».