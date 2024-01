Fiorentina-Napoli 0-3, la resa di Italiano: «Noi in partita ma Mazzarri mi ha sorpreso»

Vincenzo Italiano alza bandiera bianca dopo Fiorentina-Napoli di Supercoppa: «Complimenti a loro per aver preparato la partita così, ci ha un po' sorpreso ma è un sistema che sappiamo affrontare. Però eravamo in partita, abbiamo sbagliato anche un rigore. Poi devi sbilanciarti, ci abbiamo provato e alla fine abbiamo commesso due errori e partita chiusa. Ripeto, complimenti al Napoli» ha detto l'allenatore viola a fine partita a Mediaset.

«Non salvo niente perché l'unico obiettivo era superare la semifinale perché ne avevamo la possibilità.

L'abbiamo dimostrato per 84', prima del 2-0. Non è facile scardinare una difesa come quella del Napoli, che pensa solo a far quello e a ripartire. Non era semplice» ha spiegato l'allenatore viola « La perdiamo, ma fino all'84' siamo stati in partita e ci ho creduto. Potevamo con un guizzo pareggiarla e poi sperare in qualcos'altro».

«Il rigore di Ikone? Il fatto di esserselo procurato gli ha dato fiducia per prendere il pallone in mano e gli altri rigoristi gliel'hanno concesso. Non si può togliere la palla in quella situazione, a un ragazzo che sa batterli bene e in allenamento si ferma a batterli»