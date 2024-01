Fiorentina-Napoli 0-3, la notte di Mazzarri: «Modulo? Avevamo visto la sconfitta in campionato»

Un cambio modulo che fa ripartire il Napoli, firmato da Walter Mazzarri: «Ho visto la partita che la Fiorentina ha giocato prima che arrivassi io al Maradona, vincendola 3-1, e ho pensato che Italiano avrebbe fatto le stesse cose. Lì era anche il Napoli al completo e ho visto una sofferenza incredibile. Allora con la squadra ho pensato di dare più protezione contro il palleggio della Fiorentina, che sta meglio di noi e immaginavo che non ce l'avremmo fatta a pressarli».

«Era l'unico modo per prenderli» ha spiegato il toscano al termine della semifinale vinta in Supercoppa «Zerbin ha delle doti incredibili.

Poi purtroppo ora c'è l'esterofilia, si guarda poco in casa. Questo è un talento, deve solo migliorare un pochino davanti alla porta e già oggi ha fatto passi da gigante».

«Il 4-3-3? Abbiamo cercato di farlo come l'anno scorso, ma sono cambiati tanti giocatori e non è facile. Se perdi 6-7 giocatori determinanti non è facile. L'anno scorso c'era una rosa di 22 giocatori tutti allo stesso livello, ora sono cambiate un po' le cose, ho dovuto dare una sterzata per far capire ai ragazzi che si può giocare in modo simile all'anno scorso ma non uguale» ha continuato a Mediaset «La squadra è anche in difficoltà, per cui l'allenatore deve cercare di cucirgli la camicia addosso in base ai calciatori che sono rimasti».