Fiorentina-Napoli 0-3, la soddisfazione di Zerbin: «La botta mi ha dato la sveglia»

L'eroe della serata di Riyadh si chiama Alessio Zerbin: «Non me l'aspettavo neanch'io, che soddisfazione. Ma sono sempre a disposizione della squadra, credo che sia un bel premio» le parole dell'esterno azzurro protagonista in semifinale «Sicuramente è una notte da favola per me, sono i miei primi gol col Napoli e per me è veramente un sogno. Immaginare di meglio per me è difficile. Siamo però solo a metà dell'opera» ha spiegato.

Per lui le strade del mercato porterebbero a Frosinone, ma prima c'è una finale di Supercoppa Italiana da giocarsi grazie anche al bel gol che ha chiuso il match: «Quando arrivi lì provi il tiro, non ci pensi, sono quelle cose che ti vengono. Ero al limite dell'area, ma forse quella botta mi aveva dato una bella sveglia. Quando sei lì provi il tiro e speri che entra» ha concluso Zerbin a Mediaset.