Fiorentina-Napoli 1-2, è la settima vittoria: Lozano e Rrahmani ribaltano la Viola

Il Napoli ha sbancato anche il Franchi per 2-1 consolidando il primato in classifica a punteggio pieno dopo le prime sette giornate. Un primato che Spalletti e i suoi potranno godersi per due settimane visto che ci sarà la sosta del campionato per gli impegni delle nazionali. La capolista ha ribaltato il gol di Martinez Quarta che poco prima della mezz'ora nel primo tempo aveva portato in vantaggio un'arrembante Fiorentina, ha pareggiato con Lozano, lesto a ribadire in rete la respinta di Dragowski dopo il rigore parato a Insigne e, a inizio ripresa, s'è portata avanti con Rrahmani, riuscendo a controllare la reazione continua, ma confusa degli avversari e a condurre in porto il successo.

Insigne già in avvio senza guardare la dà nello spazio a Osimhen che viene anticipato da Dragowski. Azzurri più propositivi nei primi minuti, con la Viola rintanata nella sua metà campo. L'ex Callejon prova la riscossa col cross che è alto. Pressing altissimo delle due squadre il cui gioco si assomiglia - certificato dal calorosissimo abbraccio tra Spalletti e Italiano prima del fischio d'inizio. Al 18' un gran destro di Pulgar, salva Ospina. Risponde Rrahmani di testa su angolo: non va al 21'. Viola molto feroci dal 25', ci prova Milenkovic di testa. E al 28' da angolo in mischia insacca in rete Martinez Quarta. Uno a zero viola e Franchi che si esalta. Gli azzurri accusano il colpo e non riescono a rimetterla in piedi. Ci prova Lozano con un'azione personale al 33', para Dragowski. Al 36' Osimhen si invola in area e viene atterratto da Martinez Quarta: è calcio di rigore. Va Insigne sul dischetto al 37': para Dragowski, Insigne ribatte di testa, spunta Lozano che mette in rete. E' 1-1 al Franchi con il Chucky. Brividi per una semirovesciata di Osimhen al 45': poteva essere un eurogol. Termina così il primo tempo.

Nella ripresa gli azzurri hanno una missione: non lasciarsi schiacciare dal pressing alto della Viola e mantenere il pallino del gioco. Ma già dai primi minuti si capisce che non è così: la partita la fa la Fiorentina. Il Napoli fa break al 49' con una punizione di Insigne: spunta Rrahmani che insacca di testa. Dopo ci prova Osimhen ma il suo tiro a volo è fuori. La Viola si riaffaccia rabbiosamente in avanti, gli azzurri in maglia rossa si salvano con Rrahmani quasi sulla linea. Spalletti manda in campo Elmas e Politano per uno spento Zielinski e per Lozano. Fiorentina ancora arrembante ma Napoli in palla quando controbatte. Al 61' gran cross di Osimhen per Elmas che non aggancia il pallone del 3-1 in area. Cambio a sorpresa al 69': fuori Insigne e dentro Demme. Ci prova Rui su punizione, poi tocca a Politano da fuori area. Sale in cattedra Fabian, Spalletti inserisce Petagna e Mertens. La Viola attacca a spron battuto nei minuti finali, il Napoli si chiude a riccio. Demme regala una punizione pericolosa alla Fiorentina ma Vlahovic spreca. Se ne vanno i 4 minuti di recupero. E arrivano 3 punti d'oro per gli azzurri.

Fiorentina (4-3-3)

69 Dragowski, 29 Odriozola, 4 Milenkovic, 2 Martinez Quarta, 3 Biraghi, 5 Bonaventura, 15 Pulgar, 32 Duncan; 7 Callejon, 9 Vlahovic, 22 Gonzalez.

A disposizione: 1 Terracciano, 14 Maleh, 17 Terzic, 18 Torreira, 23 Venuti, 24 Benassi, 33 Sottil, 34 Amrabat, 55 Nastasic, 67 Munteanu, 91 Kokorin, 98 Igor. All. Italiano

Napoli (4-3-3)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 99 Anguissa, 20 Zielinski; 11 Lozano, 9 Osimhen, 24 Insigne.

A disposizione: 1 Meret, 12 Marfella, 2 Malcuit, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 14 Mertens, 21 Politano, 31 Ghoulam, 37 Petagna, 44 Manolas, 59 Zanoli. All. Spalletti.

Arbitro: Sozza di Seregno.