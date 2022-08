Napoli, un giorno di riposo premio: gli azzurri tornano in campo domani

Il 4-0 al Monza fa sorridere, ma ora il Napoli torna a fermarsi. Almeno per un giorno. La squadra azzurra, infatti, non si è allenata oggi a Castel Volturno e si ritroverà al Centro Sportivo domani, per ricominciare il lavoro in vista della trasferta della prossima domenica a Firenze, terzo turno di campionato contro la Fiorentina di Italiano.

Luciano Spalletti ritroverà la squadra al completo e potrà allenare per la prima volta anche Giacomo Raspadori, ufficializzato nel weekend e anche in panchina ieri contro la squadra di Stroppa al Maradona, ma non utilizzato dall'allenatore azzurro, che ha lasciato in panchina anche gli altri due volti nuovi Simeone e Ndombelé.