Fiorentina-Napoli, l'Analisi Ignorante: c'è qualcuno che vuole giocare la prossima Conference League?

«Se tu giochi per esempio il venerdì alle 20.45 io comincerò a bere da giovedì alle 19».

(Antoine de Saint Supin- Il piccolo bestemmiatore)

Napoli che scende al Franchi col chiaro intento di lanciare un messaggio al campionato

«C'è qualcuno che vuole giocare la prossima Conference League?»

È un po' come quando hai preso una brutta febbre e sei alla penultima giornata di antibiotico, la malattia è finita ma devi prenderlo ancora

Alla penultima finalmente fuori J-DI LO che andava messo a riposo già dalla quarta.

Grande Calzona, la comandi tu

Partiti. Italiano ci tiene a dimostrarci che è pronto per il Napoli. Infatti su corner la Fiorentina difende come noi, cioè una melma. Testa di RRAHMANI. Gol. 0-1 NUN LESS PNZAT MAIJ

MINCHIA! MI ERO SCORDATO COME FOSSE ANDARE IN VANTAGGIO

Azzurri avanti e quei tenerelli dei tifosi viola ci sciorinano tutto il repertorio anti Napoli. Ma tifare per la propria squadra no?

Continuiamo ad attaccare. Palla gol clamorosa per Cajuste che è sempre utile come il capitone a Pasqua e manda alle stelle.

Poi Kvara due volte e insomma facciamo più azioni nel primo quarto d'ora che in tutto il campionato

Intanto tentano di uccidere il Georgiano ma Marchetti che può fare solo le Marchette (cognomen Omen: un poco come CHIFFIIIIIII) lascia proseguire. Noi anziché scannarlo come si conviene con i piecori, facciamo fallo al limite dell' area

E giustamente BIRAGHI la punizione alla Messi doveva indovinarla proprio stasera. Con la palla che passa in capa a Cajuste, giusto per sottolineare quanto costui sia una pippa anche come barriera. 1-1

La costruzione dal basso con Rahmani e Ostigard

Politano che in campo è quello con l' ingaggio più alto

No, non ridete. Quello veramente è

La regala a Nzola che va col piede debole, Meret la prende in un' altra vita e RIBALTONE. 2-1 MANNAGGIA TUTTE LE COSE

Da sottolineare la coerenza di Nzola che segna praticamente solo e soltanto contro il Napoli.

Andiamo al riposo così

Sintesi di questo primo tempo: sto contando i MINUTI che mancano alla fine di questa agonia.

Ripresa

Calzona non cambia nulla CHI L'AVREBBE MAI DETTO?!?

Dopo 55 minuti fischiato il primo fallo su Kvara. Il Georgiano, caricato a rrraggia piazza

LA SANGASFACCIMMA DELLE PUNIZIONI

IL DEMONE DELLA COLCHIDEEEEEEE

VENDIAMOLO AL PSG. 2-2

Intanto, con quello su Ostigard ho contato almeno sei falli da carrellino arancione e finora l' unico ammonito è Kvara

Sembrerebbe Scherzi a parte, invece è la Lega SerieA

POLIPALO! Insomma, volete provare a vincerla? Decidetevi! Mettetevi d'accordo!

Marchetti, nuovo fenomeno della sempre infallibile scuderia Rocchi, inventa un rigore su tuffo di Belotti. Ed è comunque la decisione migliore di tutta la gara. Per fortuna il Var lo corregge

Mancano cinque minuti alla fine dell'ultima partita che può contare qualcosa e Calzona mette Mastro Lindstrom e toglie Kvara.

E così va via l' ultimo sussulto, col diagonale di Raspa che si spegne sul fondo con su la scritta "14 anni consecutivi in Europa"

Finisce 2-2

Vado ad accompagnare quelli che vorrebbero accompagnare Kvara a Parigi solo che ai primi non li accompagno a Parigi direi più rint 'o ce, ciao,