Napoli, una vittoria che fa nascere una grande storia d'amore

Non tutte le storie d'amore seguono l'iter più o meno prestabilito dai romanzi dell'Ottocento e dalle soap opera sudamericane. Non tutte le storie d'amore, insomma, si adeguano ai ritmi delle pagine di Stendhal e non tutte le storie d'amore iniziano da uno scambio di sguardi tra la folla. Ci sono alcune storie d'amore, infatti, che nascono su un campo di calcio. E nemmeno a Napoli, per giunta, ma lontano da casa, a Firenze, dove già Laura e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati