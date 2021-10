Fiorentina-Napoli, protesta azzurra: «Sono scomparsi 1.200 biglietti»

Sarà tutto pieno il Franchi per Fiorentina-Napoli, ma lo Stadio toscano sarà a prevalente colore viola grazie anche alla mancata vendita di tagliandi ai sostenitori azzurri, come denunciato dai napoletani. «Con la presente, la scrivente Associazione Milano Azzurra, chiede spiegazioni in merito alla vendita dei tagliandi per i tifosi del Napoli. Per quanto la vendita sia stata limitata al numero di 450 nel Settore Ospiti, quindi dei tifosi residenti di Campania, appellandosi alla normativa Covid-19, nonostante la capienza al 50% prevista di potesse attestare intorno ai 1.200», si legge dal comunicato.

Quello di Milano Azzurra è uno dei gruppi di tifosi napoletani più numerosi in Italia. «Resta incomprensibile la decisione di vincolare la vendita dei tagliandi riferiti agli altri settori con il possesso della Viola Card. Settori a cui avrebbero potuto accedere, in condizioni normali, i tifosi prevenienti dalle altre regioni italiane. Riportare i tifosi allo stadio deve essere una priorità delle stesse Società di calcio. Mai in altre occasioni, si è verificata una tale discriminazione nei confronti della tifoseria partenopea, rispettosa delle regole attuali e precedenti quanto tutte le altre».