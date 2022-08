Fiorentina-Napoli, elenco convocati: infortunato Ounas, a casa Fabian

Il Napoli parte per Firenze e Luciano Spalletti porta con sé in Toscana il gruppo quasi al completo. Mancherà Demme in mezzo al campo per l’infortunio al piede di qualche giorno fa, out anche Ounas all’ultimo minuto per un problema muscolare. Presenti tutti i nuovi volti azzurri. Fabian Ruiz ancora a casa.

L’elenco dei convocati

Marfella, Meret, Sirigu;

Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Juan Jesus, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Zanoli;

Anguissa, Elmas, Gaetano, Ndombele, Lobotka, Zielinski;

Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin.