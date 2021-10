Osimhen contro i razzisti di Firenze: «Disgutoso l'odio per il colore della pelle»

Non ci sta, Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli fa sentire forte la sua voce dopo gli episodi razzisti che al termine di Fiorentina-Napoli hanno colpito lui ma anche i compagni di squadra Koulibaly e Anguissa. «Parlatene con i vostri figli, con i vostri genitori, fate capire loro quanto sia disgustoso odiare un individuo per il colore della sua pelle» le parole dell'attaccante azzurro.

🇬🇧speak to your kids,your parents make them understands how disgusting it is to hate an individual because of the color of their skin NOTORACISM❌



🇮🇹parla con i tuoi figli, i tuoi genitori fanno capire loro quanto sia disgustoso odiare un individuo per il colore della sua pelle pic.twitter.com/sV8udBXzBU

— victor osimhen (@victorosimhen9) October 3, 2021