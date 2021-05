Live Fiorentina-Napoli 0-0 Fuori Lozano-Demme, c'è Bakayoko

Il Napoli padrone del proprio destino: se batte nell'anticipo all'ora di pranzo la Fiorentina riconquista il quarto posto rimettendosi alle spalle nella corsa Champions la Juventus che ieri ha sconfitto l'Inter con il rigore di Cuadrado nel finale (penalty molto dubbio per il contatto tra lo stesso colombiano e Perisic).

APPROFONDIMENTI LA DIRETTA SOCIAL Fiorentina-Napoli,live tweet di Anna Trieste IL PATRON De Laurentiis cancella Juve-Inter:«Pensiamo a noi, prendere 3...

LA PARTITA IN DIRETTA

In avvio subito scatto di Osimhen che guadagna l'angolo. Maltempo su Firenze, terreno umido. Che non impedisce a Politano di sguasciare via e di guadagnare un'ottima punizione. Bakayoko prova di testa ma è fuori. Il Napoli ci crede, attacca. Osimhen tira in modo sbilenco, Politano prova ad approfittarne ma c'è deviazione.

LE FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disp.: Contini, Ospina, Zedadka, Demme, Mario Rui, Elmas, Lozano, Mertens, Petagna, Costanzo, D'Agostino, Labriola. All. Gattuso

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. A disp: Dragowski, Martinez Quarta, Borja Valero, Kouame, Olivera de Andrea, Montiel, Amrabat, Callejon, Kokorin, Eysseric, Dos Santos. All. Iachini