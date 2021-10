Fiorentina, Italiano ritrova Gonzalez e nel tridente spicca l'ex Callejon

Italiano ritrova Gonzalez, l'argentino assente per squalifica contro l'Udinese tornerà dal primo minuto domani al Franchi contro il Napoli. Sarà l'esterno destro del tridente d'attacco con Vlahovic punta centrale e Callejon esterno destro d'attacco.

Lo schema di Italiano, un calcio offensivo e di grande intensità quello proposto dall'ex tecnico dello Spezia: il pericoloso è Vlahovic, il centravanto serbo che l'anno scorso segnò 21 gol contribuendo alla salvezza dei viola e in questo campionato è già a quota 4. Grande qualità a centrocampo con Torreira il playmkaer centrale e le due mezzali che garantiscono quualità come Bonaventura e Duncan. Tre centrocampisti che garantiscono equilibrio in fase di non possesso e geometrie offensive.

In porta Dragowski e linea a quattro difensiva con la coppia centrale formata da Milenkovic e Nastasic, due difensori centrali forti fisicamente e molto affidabili soprattutto nel gioco aereo. Da esterni bassi agiranno Odrizola e Biraghi, quest'ultimo molto insidioso nella spinta e che è stato protagonista anche con l'Italia di Mancini.