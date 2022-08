Fiorentina-Napoli, Spalletti live: «Allenerei volentieri Cristiano Ronaldo»

Fiorentina-Napoli, Luciano Spalletti parla in conferenza stampa tra la corsa scudetto e il sogno Cristiano Ronaldo.

Il sogno CR7

«Qualsiasi allenatore vorrebbe Cristiano Ronaldo. Ma io penso a quello che abbiamo: De Laurentiis mi ha detto che non ha ricevuto offerte concrete al momento. È dura fare una cosa del genere in pochi giorni».

Il confronto con Osimhen

«Osimhen è un top player e sa bene che il mercato per lui è sempre aperto. Il rischio distrazione c’è come per tutti i grandi calciatori».

Il mercato

«Sono soddisfatto di quanto fatto fin qui. Meret ha fatto due grandi partite, soprattutto la seconda, noi stiamo bene in porta perché abbiamo preso uno di riserva forte ed esperto».