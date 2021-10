Fiorentina-Napoli, Ounas non c'è: distrazione al retto femorale

A pochi minuti dal calcio d'inizio con la Fiorentina, il Napoli di Luciano Spalletti deve fare a meno di Adam Ounas. Il calciatore azzurro non sarà tra i disponibili a causa di un problema fisico, come comunicato dal club attraverso i canali ufficiali.

«Adam Ounas non sarà a disposizione per la gara di oggi contro la Fiorentina. L’attaccante, in seguito a un risentimento muscolare accusato al termine del l’allenamento di ieri, questa mattina si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al retto femorale destro» si legge dal comunicato.