Fiorentina-Napoli, Demme in corsa per una maglia

Rifinitura in mattinata degli azzurri a Castel Volturno. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Koulibaly, indisponibile per la trasferta di domani a Firenze e che rischia concretamente di saltare anche l'ultima partita di campionato contro il Verona al Maradona. Indisponibile anche Lobotka che ha svolto lavoro solo in palestra.

Probabile una novità a centrocampo rispetto alla squadra che travolto martedì scorso per 5-1...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati