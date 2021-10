Napoli subito in campo dopo il ko: Lobotka mancherà anche a Firenze

Alla prima sconfitta della stagione non ci sarà neppure tempo di pensarci: il Napoli di Luciano Spalletti, il mattino dopo il ko contro lo Spartak Mosca in Europa League, si ritrova subito in campo per prepararsi al prossimo impegno di campionato, domenica contro la Fiorentina.

La squadra si è divisa in due gruppi, con coloro che sono scesi in campo ieri a svolgere lavoro di scarico; assente sarà ancora Stanislav Lobotka, che anche oggi ha fatto terapie e allenamento personalizzato in campo.