Fiorentina-Napoli, le formazioni: Spalletti non vuole fare turnover

Un centinaio di tifosi aspetta l'uscita dei calciatori nei vialetti che portano al centro tecnico. C'è una grande euforia attorno al Napoli: Luciano Spalletti ha tenuto un allenamento mattutino, dove ha messo sotto torchio il gruppo che sta più avanti nella preparazione. È evidente, infatti, che Tanguy Ndombele sia quello che sta messo peggio, tra i nuovi: non si è mai allenato con il Tottenham, non ha preso parte alla missione coreana perché Antonio Conte quando ha deciso, a luglio, di non inserirlo nei piani, lo ha spostato nella squadra-riserve. Infatti, Sinatti quando ha chiamato Ventrone (il preparatore atletico degli Spurs) per sapere il tipo di lavoro svolto prima dell'arrivo a Napoli, ha scoperto che in pratica, in un anno di Conte, Ndombele si è allenato poche settimane. Dunque, non sa nulla nel metodo Ventrone, una preparazione atletica puntuale e massacrante voluta da Conte per un partenza perfetta e che ha provocato tante discussioni questa estate. Insomma, per il centrocampista ci vuole ancora un po' di tempo prima di vederlo tra i titolari. Tra i più pronti, invece, c'è Mathias Olivera: e non è escluso che possa esordire titolare nella gara di mercoledì con il Lecce. Perché presto bisognerà iniziare a pensare anche al turnover.

È l'ultima settimana senza impegni infrasettimanali. Da domenica fino al 18 settembre, ben 7 gare una dietro l'altra (due gare di Champions), comprese due giornate di Champions League. Il primo muro della stagione, il primo tour de force dove Spalletti dovrà iniziare a pensare al primo dosaggio delle forze. A Firenze, intanto, non cambierà nulla: la squadra che ha rubato l'occhio in queste prime due giornate, con i 9 gol segnati al Verona e al Monza, resterà invariata. 4-3-3 e in porta ci sarà sempre Meret, nonostante la prestazione convincente, anche nei gesti, di Salvatore Sirigu con la Juve Stabia nell'amichevole di mercoledì. Insomma, i nuovi devono ancora portare pazienza: così come Politano. Nel tridente giocheranno ancora Lozano e Kvara. Con Osimhen al centro dell'attacco. Non c'è pretattica: la formazione è fatta. Poi, per gli innesti c'è tempo.