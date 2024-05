Fiorentina-Napoli, probabili formazioni: Osimhen infortunato, anche Gollini out

Un Napoli pieno di assenze quello pronto a partire oggi per Firenze. Domani l'ultima trasferta della stagione al Franchi contro la Fiorentina senza quattro pedine azzurre.

Oltre ad aver perso Victor Osimhen, infatti, Francesco Calzona dovrà fare a meno anche di Pierluigi Gollini, che si è aggiunto questa mattina alla lunga lista di indisponibili napoletani per un affaticamento muscolare che andrà valutato prima del Lecce per non chiudere anzitempo la sua stagione.

All'elenco dell'infermeria si aggiungono anche Mario Rui e Zielinski: entrambi non saranno a disposizione e infatti non sono stati inseriti dal club nella lista dei convocati per il match contro i viola.