L'ultima trasferta della stagione senza il bomber mascherato. Victor Osimhen è a serio rischio per la gara di venerdì sera al Franchi di Firenze contro i viola di Vincenzo Italiano. L'attaccante nigeriano anche stamattina ha svolto soltanto una seduta di terapie a Castel Volturno e le previsioni riguardo il suo impego in terra toscana non promettono nulla di buono. L'attaccante, 25 anni, 15 gol e tre assist quest'anno con la maglia del Napoli, sta accusando da tempo noie al ginocchio e ai flessori. Le stesse che avevano messo in allerta lo staff medico prima della trasferta di Udine e che sono tornate a galla prepotentemente dopo l'amaro ko casalingo con il Bologna al Maradona. Molto naturalmente dipenderà dalla capacità di smaltire in tempi record l'ennesimo fastidio muscolare – e non solo – da parte di Osimhen, ma la clessidra che porta all'anticipo con la Fiorentina litiga con i tempi di recupero previsti in questi casi. Si vedrà. In caso di forfait è pronto uno tra Raspadori e Simeone.

Il primo resta comunque avanti nelle gerarchie di Ciccio Calzona. Il Cholito invece scalpita per avare un po' più di minutaggio in quest'appendice di stagione e potersi mettere in mostra davanti al suo vecchio pubblico. Si vedrà. L'infermeria resta comunque piena in casa Napoli. Anche Mario Rui prosegue il suo pro0tocolloo di recupero per il problema al ginocchio, mentre LIndstrom lamenta ancora problemi alla schiena. Verso l'ennesimo forfait anche Zielinski.