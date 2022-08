Napoli, Raspadori guarda avanti: «Lavoriamo, si gioca tra tre giorni»

Esordio in maglia Napoli per Giacomo Raspadori in una serata non proprio da ricordare. «Volevamo portare a casa i tre punti. Dobbiamo ripartire dalle cose positive e subito, visto che si gioca ogni tre giorni. La cosa fondamentale è affrontare tutto con equilibrio. Prendere le cose positive, nel modo giusto, e lavorare a testa bassa».

«Sicuramente stare nella zona centrale del campo è dove mi sento più a mio agio. Sono a disposizione di Spalletti» ha continuato a Dazn, «Sono felice di essere qua e pronto a mettere i miei compagni nelle condizioni di esprimersi al meglio».