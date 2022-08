Napoli, il bicchiere è mezzo pieno: «Un buon punto per il percorso»

Nessuna squadra a punteggio pieno in Serie A, anche il Napoli ferma a Firenze con uno 0-0 che però non dispiace. «Una partita aperta, combattuta, un buon punto per continuare il nostro percorso» ha scritto sui social Giovanni Di Lorenzo, capitano azzurro.

Anche per Frank Anguissa il pareggio arrivato al Franchi è un punto da tenersi stretto: «Partita difficile ma un punto importante. Continuiamo insieme la nostra battaglia» le parole dell'azzurro.

Il Napoli tornerà in campo mercoledì contro il Lecce.