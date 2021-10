Napoli, le settebellezze di Spalletti: solo Sarri ci era riuscito nel 2017/18

La seconda volta nella storia non si scorda mai. Non lo farà il Napoli e non lo faranno i tifosi azzurri che oggi a Firenze hanno visto la settima vittoria di fila della squadra di Luciano Spalletti nelle prime sette uscite di campionato.

Una partenza lanciata che continua anche al Franchi e che al Napoli era riuscita solo nel 2017/18 con Sarri, una striscia di vittorie che arrivò a otto successi di fila.